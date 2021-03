C'è posta per te, Luciana Littizzetto massacra ancora Wanda Nara: "Ma sul cavallo...", clamoroso dalla De Filippi

14 marzo 2021 a

Super-ospite all'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi del sabato sera in onda su Canale 5, ecco Luciana Littizzetto, "in prestito" dalla Rai. La comica ha aperto la serata con un monologo in stile Che tempo che fa, nel quale ha coinvolto diversi vip: Belen Rodriguez, Gemma Galgani, Veronica Peparini, Andreas Muller. Ma, soprattutto, la Littizzetto ha picchiato durissimo contro Wanda Nara, con la quale i rapporti sono pessimi: nota la vicenda della querela dell'argentina nei confronti della comica per le foto di nudo su un cavallo.

Ed ecco così che la Littizzetto si vendica a C'è posta per te. Il tutto quando il postino recapita a Belen Rodriguez la lettera. “So che ti piace ballare il tango argentino”, ha detto il postino Gianfranco Apicerni alla soubrette argentina al momento della consegna della busta. “Si e cantare anche Besame mucho”, ha risposto Belen. E la Littizzetto, che guardava il video, alzando gli occhi al cielo ha affermato: "Ma non va sul cavallo, grazie al cielo". E ogni riferimento non era puramente casuale.

Ma non è finita. Successivamente c'è tempo e modo per una seconda frecciata contro la moglie e agente di Mauro Icardi. “Puoi parlare. Prometto che non faccio querele o denunce", la ha "istigata" Belen Rodriguez. E la Littizzetto ha risposto: "Per quello sono tranquilla anche se voi argentine siete strane". E anche in questo caso, ovviamente, il riferimento era tutto per Wanda Nara. E insomma, la guerra continua.

