Domenica In, dramma per Arisa a poche settimane dal matrimonio? Indiscrezioni strazianti: terremoto da Mara Venier

Sospiro di sollievo per Domenica In e Mara Venier: la puntata di oggi, domenica 14 marzo, andrà regolarmente in onda su Rai 1. La possibilità di andare in onda è stata in bilico fino all'ultimo a causa di un contatto di parte della redazione con un positivo al coronavirus: il via libera è arrivato dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato sabato. Allarme rientrato, insomma, e la mitica Zia Mara sarà regolarmente in onda.

Il caso di Covid, per inciso, aveva coinvolto Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. I due erano entrati a contatto con Gigi Marzullo, positivo al Covid-19, e non hanno potuto prendere parte alla puntata della scorsa settimana dedicata alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

La puntata di oggi si annuncia come sempre scoppiettante. Al centro, ancora, il Festival di Sanremo: lo speciale di Domenica In della scorsa domenica, trasmesso dall'Ariston e tutto dedicato alla kermesse, ha fatto registrare un record assoluto in termini di share.

E Sanremo torna ancora a Domenica In con Arisa, chiacchieratissima in questo periodo: la Venier, infatti, indagherà sulla sua vita sentimentale. La scorsa settimana infatti Cristiano Malgioglio aveva lasciato intendere che Arisa fosse in crisi con Andrea Di Carlo, il suo partner, e questo nonostante il fatto che i due avrebbero già fissato la data del matrimonio, per il prossimo settembre.

Arisa ha già smentito la crisi con Andrea Di Carlo con un post su Instagram. L'artista ha spiegato di avere incontrato un uomo capace di ripeterle che è bella un milione di volte al giorno. Eppure nell’appuntamento speciale dedicato a Sanremo 2021 aveva lasciato intendere che le cose tra loro non andassero. Si era mostrata sfuggente alle domande sulla sua storia d’amore con Andrea. Insomma, qualcosa non torna. E le risposte dovrebbero e potrebbero arrivare a breve, a Domenica In, nel corso dell'intervista ad Arisa condotta dalla Venier.

