Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime: morte e strazio, stop alla diretta. Mai vista così

Mara Venier ha pianto in diretta a Domenica In. Nella puntata di oggi domenica 14 marzo, la conduttrice casa ha omaggiato Giovanni Gastel morto per Covid-19. All’età di 65 anni, il nipote del regista Luchino Visconti e uno tra i più importanti fotografi di moda e non solo , è stato ucciso dal virus dopo quattro giorni di ricovero in ospedale.

“Lo chiamavo il mio principe, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme, un maestro della fotografia che tirava l’anima delle persone”. La Venier,, dopo aver parlato dell’emergenza sanitaria del Covid-19 con il viceministro Pierpaolo Sileri e Giovanna Botteri, ha avuto un crollo: “Dobbiamo uscirne, troppo dolore e questo dolore ci annienta e non ce la facciamo più. Cerco di rassicurare chi mi guarda ma è un anno che sto qua con uno studio vuoto senza pubblico con i miei ragazzi tutti spaventati, impauriti. Non ne possiamo più”, ha ammesso commossa.

Ha poi voluto mandare l’ennesimo invito a vaccinarsi. Dall’inizio della pandemia è bene ricordare che ci sono stati 119,5 milioni di contagi. L'Italia si classifica al sesto posto per numero di decessi. Da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus, ricorda il sito Gosispetv, tutte le trasmissioni televisive hanno chiuso le porte al pubblico presente in studio. Non sono mancate le difficoltà da parte dei conduttori di lavorare in queste condizioni con tutte le restrizioni del caso.

