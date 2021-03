Domenica In, il periodo oscuro di Noemi: "Ho lavorato per rimettermi", quel peso che ha nascosto

14 marzo 2021 a

a

a

Noemi sul palco dell’Ariston al Festival ha conquistato i telespettatori con la sua Glicine, la canzone che ha presentato a Sanremo, ma anche con la sua estrema sicurezza. Mara Venier l'ha invitato oggi, 14 marzo, a Domenica In per una lunga intervista. "Io sono scaramantica però mi sembra di essere contenta. Ci sono periodi nella vita in cui ci sentiamo meno a fuoco, in cui abbiamo perso un po’ più gli obiettivi. Ho lavorato per potermi rimettere in bolla, e ho cercato di rimettere tutto in musica", ha detto alla Venier.

Effetto-Covid su Sanremo, ecco i dati dello share: flop o trionfo? Come leggere queste (strane) cifre

Mara Venier ha sottolineato che anche le ferite e i momentibui facciano parte della vita e quanto possono aiutare a trovare se stessi. Parole condivise dalla stessa cantante, che ha dichiarato di aver affrontato anche delle difficoltà per trovare la sua serenità: "È stato un percorso a ostacoli. Ma la vita è così: ciclicamente ci troviamo a fare i conti con quello che abbiamo fatto".

"Positivo al coronavirus". Il tampone che può rovinare Sanremo: panico e tam-tam impazzito, chi è il contagiato

Noemi non rinnega affatto il suo passato. A partire dalla partecipazione a X Factor, passando per i lavori con grandi artisti, come Vasco Rossi, fino ad arrivare a quella che è oggi.. L’emozioni provate all’Ariston sono ancora intense e vicine. Ha colpito anche il look con cui si è presentata sul palco: come un vestito sfoggiato in passato da Beyoncé. La nuova Noemi sembra avere ancora più grinta unita ad una grande felicità che è evidente a chi la guarda e la sente cantare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.