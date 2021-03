Non è l'Arena, Luigi De Magistris contro i furbetti del vaccino: "De Luca ha saltato la fila"

14 marzo 2021 a

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, candidato governatore anche in Calabria, ospitte della trasmissione Non è l'Arena, condotta la domenica sera su La7 da Massimo Giletti, a proposito dell'argomento della puntata odierna, 14 marzo, sui furbetti del vaccino ha attaccato pesantemente il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, suo acerrimo "nemico" politico.

"Ha dato l'esempio di come si salta la fila. Lui se l'è fatta per prima. Ha spiegato dicendo che voleva dare l'esempio, ma er me l'esempio lo hanno dato il Papa e Mattarella aspettando il loro turno", ha detto il primo cittadino parteneope riferendosi a De Luca. "Io darò l'esempio quando arriverà il mio turno e mi farò il vaccino", spiega facendo riferimento alle centinaia di sindaci che aspettano il loro turno, in una situazione in cui la strategia del piano vaccinale italiano è ancora molto in ritardo.

Vincenzo De Luca aveva spiegato in un video su Facebook, l' 8 gennaio, il perché della scelta di vaccinarsi: ""I cittadini campani hanno il presidente che ha fatto da cavia. Per la prima somministrazione, tranne un po' di stordimento e un minimo di fastidio, non mi e' successo niente. Se volete essere tranquilli, aspettate la seconda iniezione e, se dovessi andarmene dal creatore, ovviamente avrete un motivo per essere prudenti e magari scegliete un altro vaccino. Se io, come ardentemente spero, rimarro' in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti, allora potete farvi tranquillamente il vaccino"., il suo vide-messaggio.

