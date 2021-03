Domenica In, lo sfogo di Mara Venier sul dietro le quinte: "Settimana difficile"

15 marzo 2021 a

Boom di ascolti per Domenica In, condotto da Mara Venier e in onda ogni domenica su Rai 1. Ieri, domenica 14 marzo, il programma ha sfiorato il 20% di share, nonostante l'ultimo giorno di libertà per molti italiani, prima della zona rossa scattata per molte regioni del Paese. La prima parte è stata seguita da 3.779.000 spettatori (19,9% di share), mentre la seconda parte ne ha registrati 3.354.000 (18,8% di share). Nella puntata di ieri, la Venier ha ricordato il fotografo Giovanni Gastel, morto per Covid. La conduttrice si è lasciata andare anche alle lacrime, interpretando l'umore del popolo italiano dopo un anno di emergenza sanitaria.

"Voglio ringrazia tutti, ieri Domenica In ha avuto ascolti stellari da vero record! È stata una settimana difficile, abbiamo avuto la conferma ieri mattina dopo aver fatto l'ultimo tampone (tutti negativi ovviamente) che si poteva andare in onda. Grazie al mio gruppo di lavoro, grazie di cuore! Grazie a tutti i miei splendidi ospiti di ieri" ha scritto la Venier in un post su Instagram, allegando una foto di lei sorridente assieme al cantante calabrese Aiello. L'imitatore Vincenzo De Lucia era precedentemente risultato positivo al tampone, dopo essere venuto a contatto con Pino Strabioli, anche lui risultato positivo al virus. La puntata è stata rischio fino a ieri, andando regolarmente in onda dopo la negatività di tutto lo staff.

Tantissimi gli ospiti che hanno dato il loro contributo alla scorsa puntata di Domenica In. Arisa ha raccontato la sua esperienza a Sanremo 2021, affermando di aver subito un crollo emotivo, accompagnato da un pianto ininterrotto. Le sue lacrime sarebbero state legate alla storia d'amore complicata con il manager Andrea Di Carlo. Secondo quanto riporta Gossip e Tv, i due dovrebbero sposarsi il prossimo 2 settembre. La cantante non ha dichiarato finita la relazione con il fidanzato, ma non ha nascosto di passare un periodo segnato da alcune difficoltà.

