Storie Italiane, "il segno lasciato da mio padre". Raoul Casadei, nel momento del dolore la scoperta del figlio Mirko: lacrime su Rai 1

Una lunga e dolorosa puntata dedicata per intero a Raoul Casadei, il re del liscio scomparso sabato, portato via dal coronavirus. La puntata è quella di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Casadei era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dall'inizio di marzo e, purtroppo, non è riuscito ad uscirne vivo. Come detto, è spirato sabato mattina in seguito a complicazioni dovute al coronavirus. Un lutto che ha toccato tutta Italia, così come tocca da vicino la Daniele.

E a Storie Italiane, ospite in collegamento, c'era il figlio di Raoul Casadei, Mirko, a cui la conduttrice ha espresso tutta la sua vicinanza: "Ti mando un grande abbraccio. Noi ci conosciamo da anni, ti ho intervistato tante volte", ha ricordato. Dunque, la Daniele ha aggiunto rivolgendosi a Mirko Casadei: "Sai che ci tenevo ad averti stamattina. Ero molto affezionata a tuo papà, ma lo erano tutti".

Dunque le parole di Mirko, sentite e commosse: "Abbiamo avuto un abbraccio incredibile da parte della gente comune, di tantissime persone che hanno testimoniato di aver sempre apprezzato la nostra musica". E ancora, il figlio del re del liscio ha aggiunto: "Stiamo ricevendo messaggi da tutto il mondo, non solo dall'Italia. Ne stanno arrivando una quantità incredibile", he rivelato. E ancora, Mirko ha aggiunto: "Questo ci fa capire quanto lui abbia lasciato il segno e continuerà a vivere attraverso le sue canzoni". Insomma, nel momento del dolore, l'affetto degli italiani si è fatto sentire.

