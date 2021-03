Isola dei Famosi, subito caos tra Tommaso Zorzi e il naufrago: "Ego smisurato", "Stai sereno". La rissa che inquieta Mediaset

16 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi ha preso sul serio il suo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, il programma partito ieri su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. L’influencer milanese vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha avuto subito qualcosa da dire su uno dei concorrenti dell’Isola, il modello Akash Kumar. Nella sua clip di presentazione, infatti, Kumar si è definito il dio Zeus delle passerelle e ha spiegato di aver sfilato per gli stilisti più importanti. Il video del modello, però, ha fatto storcere il naso a Zorzi.

Tommaso, innanzitutto, ha notato che Akash ha parlato in terza persona per tutto il video. “A me le persone che si danno della terza persona si rendono un po' subito antipatiche”, ha spiegato l’influencer. Che poi ha accusato il modello di avere “un ego smisurato”. E ancora: “Io sono egocentrico, ma lui è completamente assorbito in se stesso".

Tra i due c’è stato anche un faccia a faccia al momento delle nomination. Akash Kumar ha nominato Drusilla Gucci, ma la sua scelta ha spiazzato tutti perché il naufrago aveva parlato della Gucci come della sua donna ideale. Il modello, però, ha spiegato che dopo avere conosciuto Drusilla ha cambiato idea. Tommaso Zorzi tuttavia ha voluto saperne di più e quindi ha chiesto al concorrente se avesse nominato la Gucci solo dopo avere ricevuto un due di picche. E non solo. Gli ha chiesto anche chi sarà la sua prossima “vittima”. Ma il naufrago non ha apprezzato l’intervento e gli ha risposto: “Stai sereno, il programma è appena partito”.

