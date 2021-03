Mediaset, il minuto di silenzio nei tg: la commemorazione nella Giornata nazionale vittime coronavirus

18 marzo 2021 a

Oggi, giovedì 18 marzo, Mediaset commemora la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus” con la massima intensità per non dimenticare chi non c’è più e per sensibilizzare sull’emergenza sanitaria che continua.

Nell’arco della giornata andrà in onda più e più volte su tutte le reti Mediaset un contenuto video di 30 secondi, “La memoria non si spegne”, dedicato a chi non ce l’ha fatta per colpa della pandemia. In più, sarà trasmesso in alcuni programmi un breve filmato intitolato “In ricordo di chi vivrà per sempre”.

Ma la cosa più importante è che i programmi in onda e, scelta inconsueta, persino i Tg, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto per trasmettere il messaggio della Giornata nel modo più forte possibile.

