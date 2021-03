Tagadà, la lezione di Tiziana Panella a Vincenzo De Luca: "Giovanni, 78 anni", una pazzesca storia sul vaccino

18 marzo 2021 a

"Una giornata importante" la definisce Tiziana Panella quella di giovedì 18 marzo. E non solo perché è in arrivo il verdetto dell'Ema sul vaccino AstraZeneca: "Io voglio partire con una foto - esordisce in diretta a Tagadà su La7 -. Una foto di Giovanni Foglia, un giovanotto di 78 anni". La conduttrice spiega che il suo programma si è occupato del caso dopo che i figli dell'uomo, Luigi, Celeste e Linda, "ci avevano chiesto aiuto preoccupati per il loro papà". La storia purtroppo è comune a tante altre: "I figli erano preoccupati che il padre, in emodialisi e residente a Caserta, non avesse ancora ricevuto il vaccino". E ancora ai suoi telespettatori: "È un nostro e un vostro successo. Non so se abbiamo qualche merito in questa vicenda ma siamo molto contenti. Quella è l'immagine di una possibilità che speriamo arrivi a tutti il prima possibile".

Il caso di Giovanni era stato portato allo scoperto dalla Panella qualche giorno fa, quando i figli dell'uomo si erano rivolti alla trasmissione: "Deve uscire di casa tre volte la settimana e rischia la vita, le statistiche sui pazienti come lui lo dimostrano. Si espone potenzialmente al virus". Ma è stato il cronista a far balzare sulla sedia la conduttrice. L'inviato aveva infatti ricordato che proprio in Campania c'è il via libera della Regione guidata da Vincenzo De Luca alle prenotazioni per la vaccinazione dei giornalisti iscritti all'ordine.

"Io sono iscritta all'ordine regionale della Campania e dunque potrei vaccinarmi. Ma no, cedo volentieri il mio vaccino al signor Giovanni - si era proposta la Panella -. Trovo assurdo che io possa vaccinarmi prima di lui. Si può fare?". E a quanto pare l'appello è andato a buon fine: il signore ha potuto vaccinarsi. A volte succede però anche il contrario. A Massa Carrara è nota ormai la storia del 91enne che ha ceduto la sua dose alla mamma di un ragazzo disabile.

