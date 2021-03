Isola dei famosi, la moglie di Brando Giorgi bacchetta Ilary Blasi: "Poveraccio, non è giusto"

19 marzo 2021 a

Tensione in studio durante l'ultima puntata de L'Isola dei famosi andata in onda giovedì 18 marzo su Canale 5. Al momento di una prova di immunità c'è stata infatti una discussione tra una ospite e la conduttrice Ilary Blasi. In Honduras è sbarcato oltre a Miryea Stabile, Beppe Braida e Valentina Persia, anche Brando Giorgi, attore di numerose fiction di successo. Brando si è lanciato dall’elicottero e si è sottoposto a tutte le prove, visto che è in ottime condizioni fisiche.

Ma durante la prova ricompensa Brando Giorgi e Vera Giorgi si sono sfidati a chi resisteva di più sott’acqua in una vasca, mentre gli altri naufraghi versavano dell’acqua in un recipiente secchiata dopo secchiata. La prova è stata poi vinta da Vera Gemma, e la moglie di Brando, Daniela, si è molto irritata. La donna, ospite in studio, ha redarguito la padrona di casa Ilary Blasi sostenendo che il marito si trovasse sott’acqua in apnea da molto più tempo rispetto all’ex concorrente di Pechino Express: "Poveraccio, ha perso, non è giusto. Doveva vincere chi versava meno acqua, lei ha una faccia piccolina".

Brando Giorgi, prima di partecipare all'Isola, si è preparato fisicamente con suo fratello che è docente di Scienze Motorie che ha preparato un allenamento ad ho che prevedeva pure il digiuno intermittente.

Alla fine i Burinos hanno ottenuto l’immunità e nessuno dei concorrenti appartenenti al gruppo potrà essere nominato. Inoltre hanno vinto la prova ricompensa. Elisa Isoardi ha cercato di difendere la pelota con i pugni e con i denti, cercando di avere la meglio sugli avversari. Hanno conquistato un telo per coprire la capanna che si rivelerà davvero indispensabile considerato che già a partire dalle prossime ore le condizioni atmosferiche cambieranno. Hanno invece perso la sfida i Rafinados.

