Omnibus, "così ho visto morire mio padre di Covid". La lacerante testimonianza di Alessia, le lacrime di Gaia Torta

Asia Marchesi è una delle tante figlie che hanno perso il padre a causa del coronavirus. La giovane lo ha ricordato durante un collegamento a Omnibus, il talk in onda su La7 condotto da Gaia Tortora, in occasione della Festa del Papà. La ragazza si è commossa , facendo commuovere anche il giornalista Alessio Lasta di PiazzaPulita, anche lui in videocall.

"C'è chi mi scrive ancora, che mi chiama perché sta male per la sua mancanza. era una persona buona sempre pronta ad aiutare gli altri", racconta Asia Marchesi in lacrime. Gaia Tortora le chiede che lavoro fa: "Lavoro in un centro commerciale e fortunatamente rientro nelle categorie aperte, non mi posso lamentare. Non ho sogni nel cassetto, sono contenta di quello che faccio, spero di rimanere nell'ambito e cercare di rendere fiero il mio papà", racconta la ragazza.

Alla fine c'è il commento proprio di Alessio Lasta, giornalista di PiazzaPulita, che rende merito ad Asia commuovendosi nel parlare dell'esperienza che ha vissuto. A settembre la ragazza era stata ospite proprio del programma, condotto da Corrado Formigli, aveva raccontato delle vicissutidini del papa, della sua malattia e di come era iniziata: "Mio padre morto per coronavirus a marzo, il suo tampone siamo riusciti ad averlo a maggio. Oggi sono arrabbiata con i negazionisti. Per mio padre abbiamo mandato un'amica infermiera a cercare l'ossigeno. La prima bombola disponibile era a 40 km. Quando è arrivata era già andato. Aveva una sete d'aria... fino all'ultimo secondo ci ha provato. Sembrava stesse affogando", aveva testimoniato negli studi di La7.

