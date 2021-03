Isola dei Famosi, verso una squalifica clamorosa: "linguaggio improprio in diretta", chi cacciano a tempo di record

19 marzo 2021 a

“La produzione sta valutando i provvedimenti nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”. Questo tweet proveniente dall’account ufficiale dell’Isola dei Famosi ha scatenato un polverone sui social: non essendo stata specificata l’identità del concorrente che rischia la squalifica, si stanno sprecando le ipotesi. In molti pensano che a rischiare grosso sia Akash Kumar che però, al di là di alcuni battibecchi accesi con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, non ha dato l’impressione di aver passato il limite.

Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma di certo c’è l’Isola condotta da Ilary Blasi è iniziata col botto, anche se la seconda puntata settimanale, quella di giovedì 18 marzo ha fatto registrare un calo di ascolti rispetto all’esordio: ma è nell’ordine delle cose, il doppio appuntamento settimanale è tosto da sostenere, soprattutto all’inizio. Citofonare Alfonso Signorini per maggiori informazioni, dato che il Grande Fratello Vip è andato avanti addirittura per cinque mesi con tale format.

Ma tornando al caso scoppiato sull’Isola, pare che qualcuno nel corso della puntata di ieri ha utilizzato un linguaggio inappropriato. La produzione non ha però voluto né fare il nome né specificare l’episodio incriminato: quel che è certo è che la puntata è stata parecchio movimentata, tanto che anche l’opinionista Zorzi ha faticato a mantenere la calma.

