Striscia la notizia, Vittorio Sgarbi si accascia in diretta. Panico a Rete4, un video rovinoso

19 marzo 2021 a

a

a

Pochi sanno forse che il 19 marzo non è solo la Festa del papà (a proposito, auguri), ma pure la Giornata Mondiale del sonno. Niente meno che... Sicuramente ne sono a conoscenza gli autori di Striscia la notizia, che sui canali social del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci confezionano un video-cadeau dedicato a tutti coloro i quali, nell'arco della giornata, non vedono l'ora di schiacciare un pisolino. Dovunque, e con chiunque. "In tutti i luoghi in tutti i laghi", cantava qualche anno fa al Festival di Sanremo Valerio Scanu (vincendolo, peraltro).

"Guardate bene questo assegno di rimborso". Striscia, lo scandalo dell'Agenzia delle Entrate: senza vergogna | Video

Citazione d'annata, come le figuracce che i segugi di Ricci sono riusciti a trovare nei video d'archivio. E così, nel breve giro di 22 secondi, ecco una serie impressionante di volti noti della politica crollar nelle situazioni ufficiali più imbarazzanti e impensabili. Vittorio Sgarbi che si accascia letteralmente su se stesso, mentre è in collegamento in diretta con Dalla vostra parte su Rete 4 (per i curiosi che non ricordassero la scena, datata 2017, il presentatore in studio chiese alla regia di inquadrarlo per sapere se il vulcanico ospite fosse ancora vivo).

Maurizio Gasparri che lotta strenuamente per tenere gli occhi aperti, mentre Renato Brunetta non tenta neanche un ultimo sforzo. E poi Piero Fassino e Paolo Gentiloni, il primo con la fronte fieramente alta e il secondo a capo chino, tutti e due vinti da Morfeo. Sulle immancabili note di un carillon e un fragoroso e rassicurante russare, il servizio sfila via lasciando un sospetto ai telespettatori: vuoi vedere che far il politico è davvero un mestiere duro e provante?

"La pomatina lenitiva dei politici...", ma viene brutalmente interrotto: cosa scappa a Gerry Scotti, cala il gelo in studio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.