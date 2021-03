Verissimo, "Portatela via!". Caos da Silvia Toffanin, Ornella Vanoni a un passo dal limite di sopportazione

20 marzo 2021 a

Un rapporto speciale quello che lega Ornella Vanoni alla sua cagnolina Ondina. Tanto che la cantautrice ha voluto portarla con sé nel salotto di Verissimo permettendole di assistere all’intervista con Silvia Toffanin. A una condizione, però: che la sua amica a quattro zampe rimasse in silenzio e non disturbasse il colloquio. Ma dopo pochi minuti dall’inizio dell’intervista Ondina non è riuscita a trattenersi e ha abbaiato, non consentendo alla Toffanin di fare alcuna domanda.

“Se è buona resta qui, altrimenti va fuori e mi segue da dietro le quinte”, aveva precisato la Vanoni. Ma quando la cagnolina ha iniziato ad abbaiare, la padrona ha urlato: “Portatela via!”. Per fortuna, però, dopo aver sentito la Vanoni, Ondina si è tranquillizzata mettendosi sulle gambe della padrona per tutto il resto dell’intervista. “La coccolo come una mamma”, ha detto poco dopo la cantante.

Nel corso del faccia a faccia con la Toffanin, Ornella Vanoni ha parlato di se stessa e del suo passato: “Ero di una timidezza folle, che oggi per fortuna non ho più”. Mentre sulla sua vita privata ha detto: “Non ho più un uomo e non ho bisogno di un compagno per essere felice. Però ho i miei nipoti, i miei amici, ho costruito dei buoni legami e non mi sento sola”. Infine ha raccontato il periodo nel quale ha contratto il Covid: “Sono stata malissimo, credevo di morire per il mal di pancia, mi si sono gonfiati i linfonodi, un inferno, però non mi sono spaventata, non mi spavento quasi mai”.

