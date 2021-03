Verissimo, "Tu e Piersilvio Berlusconi dove...". Silvia Toffanin in imbarazzo per la domanda di Ornella Vanoni

20 marzo 2021 a

Non sono mancati i momenti di imbarazzo a Verissimo. Nella puntata del 20 marzo è stata ospite di Silvia Toffanin Ornella Vanoni. A lei la conduttrice di Canale 5 ha confessato un retroscena sulla sua storia d'amore con Piersilvio Berlusconi. Nel dettaglio la Toffanin ha ammesso che la loro colonna sonora è proprio La Voglia, la Pazzia, l’Incoscienza, l’Allegria. Immediata la gioia negli occhi della Vanoni, visto e considerato che il brano è il suo. Da qui la gaffe: “Dove vi siete sposati?”, ha chiesto alla conduttrice che non ha nascosto un certo imbarazzo e ha svelato che non si sono sposati, ma alimentano il loro amore giorno ogni giorno.

Un piccolo scivolone inconsapevole per la cantante che si è presentata in studio con la sua amata cagnolina Ondina. “Se è buona resta qui, altrimenti va fuori e mi segue da dietro le quinte". Le ultime parole famose quella della Vanoni. La cagnolina ha infatti iniziato ad abbaiare, impedendo alla Toffanin di intervistarla. “Portatela via!”, ha così inveito Ornella prima che Ondina si tranquillizzasse mettendosi sulle gambe della padrona per tutto il resto dell’intervista.

“La coccolo come una mamma”, ha detto poco dopo la cantante. Sulla sua vita la Vanoni ammette di essere single: "Non ho più un uomo e non ho bisogno di un compagno per essere felice. Però ho i miei nipoti, i miei amici, ho costruito dei buoni legami e non mi sento sola". Infatti ha la sua inseparabile Ondina sempre con sè, anche in televisione.

