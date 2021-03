Verissimo, Ornella Vanoni e l'ombra della depressione: "Ero molto triste, mi sono curata"

20 marzo 2021 a

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ornella Vanoni ha raccontato la sua esperienza con la depressione, che l’ha colpita mentre si trovava in Svizzera: “Non si cambia, ma seguendo le giuste cure si guarisce”. E ancora: “Se hai la depressione, la personalità rimane la tua, ma è possibile guarire. Mi sono curata perché ero molto triste e malinconica, quando ho capito cosa avevo davvero ho subito preso provvedimenti”.

La cantautrice milanese, 86 anni, ha voluto farsi accompagnare in studio dal suo cane, Ondina: “Per la mia cucciola sono come una madre, dà meno problemi di un figlio umano sicuramente”. La Vanoni, poi, ha parlato anche della sue esperienza in Brasile: “Amo la loro musica e le loro arte. Ora però la musica si sta impoverendo perché non stiamo insieme”.

Ornella Vanoni, che ha contratto anche il Covid qualche tempo fa, ha spiegato di essere stata malissimo: “Credevo di morire dal mal di pancia e dal dolore alla faccia. Si sono gonfiati i linfonodi, ho avuto blocchi intestinali, ma ho avuto un sistema immunitario forte”. Mentre sulla pandemia nel mondo ha aggiunto: "Quando eravamo in guerra non sapevamo se le bombe ci avrebbero preso, ma almeno potevamo stare in famiglia, ora siamo come soldati, possiamo morire da soli sul campo di battaglia". La cantante ha fatto, infine, un piccolo accenno a Gino Paoli: “Dopo Sanremo mi ha chiamato sua moglie, per farmi i complimenti, mi ha detto che sono stata molto brava. Ma con Gino è un po' che non ci vediamo di persona”.

