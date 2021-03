Striscia la Notizia, cassonetti sui posti per disabili a Pordenone: una vergogna tutta italiana

20 marzo 2021 a

Un episodio di grande inciviltà quello denunciato da Striscia la Notizia a Pordenone. Dopo diverse segnalazioni, Capitan Ventosa è andato nel comune friulano per documentare un fatto particolarmente grave e irrispettoso: non pochi bidoni della raccolta differenziata, ben 6, posizionati da tempo sui posti riservati alle persone con disabilità. L'inviato del tg satirico ha fatto notare, inoltre, che proprio di fronte al luogo incriminato c'è anche una scuola. Non proprio un buon esempio insomma.

E non è tutto. Perché nello stesso luogo c'è addirittura una fondazione per bambini autistici. "Naturalmente i parcheggi per i disabili servono ancor di più", ha spiegato Capitan Ventosa. Facendo una veloce ricerca online, inoltre, si scopre che i primi bidoni sono stati posizionati in quel modo già nel 2016, poi sono diventati sempre di più nel 2018 e nel 2020. Ma la crescita esponenziale si è registrata nel 2021.

L'inviato del tg satirico di Canale 5, allora, ha chiamato la polizia municipale di Pordenone per fare la segnalazione. “Adesso prendiamo la segnalazione e facciamo verificare alla ditta che posiziona i cassonetti”, hanno risposto i vigili. "Ho avvisato chi di dovere, è una piccola cosa ma dà tanto fastidio", ha commentato Capitan Ventosa. Alla fine del servizio una buona notizia: la sera stessa della segnalazione di Striscia la situazione è stata risolta. Cassonetti scomparsi.

