Striscia la Notizia, "Enrico Letta" si fa sfuggire un "retroscena": "Berlusconi mi ha scritto un messaggio"

21 marzo 2021 a

a

a

Striscia la Notizia ripropone il suo Enrico Letta, quello interpretato da Dario Ballantini. All'inizio dello sketch si vede il neo segretario del Partito democratico scendere dall'auto e rivelare un piccolo retroscena: "Un messaggio di Silvio Berlusconi, il papi degli italiani - esordisce per poi leggere cosa ci sarebbe scritto - 'felice della proposta di voto ai minorenni, perché a volte i minorenni sono più maggiorenni...".

"Ma è ancora vivo?". Vittorio Sgarbi si accascia in diretta. Panico a Rete4: Striscia, un video rovinoso | Guarda

Ma Ballantini non termina la frase che il suo Letta chiosa con un "eh, va beh". Finita qui? Neanche per sogno. Successivamente il leader del Pd imitato dal programma di Canale 5 bracca Laura Ravetto: "Oi, la Sorbonne, come mi vedi?". "Non così Sorbonne", replica la leghista mentre il Letta del tg satirico di Antonio Ricci ricorda di aver nominato otto uomini e otto donne: "Le femmine sono un po' di più perché io sono una prima donna". Poi la frecciata: "Tutti mi stanno dietro, sì, per nascondersi. Ma chi me l'ha fatto fare?".

"Se devo prendere schiaffoni". Letta intercettato da Striscia, guardate il suo vice: gelo siderale, ma sta facendo finta di...? | Video

Dopo la Ravetto il Letta-Ballantini trova Giuseppe Provenzano. L'ex ministro per il Sud è stato appena nominato vicesegretario da Letta, insieme a Irene Tinagli, e il suo imbarazzo è palpabile. "Ue, come stai?", gli chiede il finto Letta. Provenzano accelera il passo, ma non riesce comunque a staccare il dem. "Sai cosa stavo pensando? In vista di un'eventuale elezione, se dovessimo prendere schiaffoni non era meglio se assumevo anziché l'allenatore di pallavolo un bel pugile? Ma di quelli grossi!". E Provenzano se ne esce tentando una chiamata al telefono.

Striscia la notizia senza precedenti, "processo" alla Manzini: "Perché lei e non la Hunziker". Dubbio pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.