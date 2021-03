Isola dei Famosi, Ilary Blasi sgancia la prima bomba sull'Honduras: "Lo scambio", voce clamorosa alla vigilia della puntata

22 marzo 2021 a

Grandi novità in arrivo a L'Isola dei Famosi. Nella terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi, in onda questa sera su Canale 5, ci sarà un vero e proprio scambio di naufraghi tra le squadre dei Burinos e dei Rafinados. Della prima squadra fanno parte attualmente Beppe Braida, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Awed, Vera Gemma e Valentina Persia. Mentre nei Rafinados ci sono Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Akash Kumar e Angela Melillo.

Nella puntata che andrà in onda questa sera si scoprirà anche chi verrà eliminato tra Akash Kumar e Angela Melillo, i due concorrenti al televoto. Proprio Kumar è al centro di numerose polemiche fin dall'inizio del programma, Nelle ultime ore, tra l'altro, è venuta fuori una sua vecchia intervista in cui parla male dell'Isola. Resta da vedere se la Blasi affronterà l'argomento in puntata.

Altro interrogativo riguarda gli ascolti. L'Isola dei Famosi, infatti, è partita bene: la prima serata ha registrato il 21% di share, raccogliendo 3 milioni e 602mila spettatori. Ma già il secondo appuntamento non è andato bene, con uno share calato al 17,9% e poco più di 3 milioni di spettatori. Un calo fisiologico dopo l'attenzione del pubblico per il debutto. Adesso ci si chiede come andrà la terza serata. Ilary Blasi potrà comunque contare sui suoi opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest'ultima, in particolare, ha comunicato ai suoi follower di essere guarita dal Covid. E questa sera potrebbe essere presente in studio.

