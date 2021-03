Live-Non è la d'Urso, Barbara d'Urso vince ancora: il suo talk è leader della domenica

Francesco Fredella 22 marzo 2021 a

a

a

Record stagionale, l'ennesimo per Barbara d'Urso che con Live non è la d'Urso raggiunge il 12.5% di share (13% sul target commerciale). Il talk della domenica sera di Canale 5 vince contro Fabio Fazio, che si ferma all'11,2% -7,6% mentre Giletti si piazza al 5,5%. La d'Urso, però, con picchi di share del 21% con 3,1 milioni di spettatori e 8 milioni di contatti sui social. Il programma, come spiega Mediaset, mantiene salda la leadership degli ascolti anche nel periodo di sovrapposizione con gli altri talk-show dalle 21.19 alle 23.40 (il programma è stato visto da 2,5 milioni di spettatori con una share del 10.48% mentre Rai3 con 2,2 milioni con 9.14%.



Una puntata, quella di Live, ricca di ospiti e contenuti: dal prof. Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive del San Martino di Genova, all'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin. E poi, nella prima parte, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Nella seconda parte un talk dedicato a Fabrizio Corona e poi le amate e agguerrite sfere. Ma va bene anche il day time di Canale 5 con Domenica Live si conferma leader assoluto nella sua fascia sul target commerciale con 12,73% di share e 2,4 milioni di spettatori totali. Il contenitore pomeridiano raggiunge picchi del 13% di share in media.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.