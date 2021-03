Isola dei Famosi, "quando Ilary Blasi ha chiuso il collegamento...": la scoperta terrificante e il dramma (con fuga)

22 marzo 2021 a

Ferdinando Guglielmotti è stato il primo naufrago che ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. In realtà il visconte non vuole sentir parlare di ritiro, anche se nei fatti di questo si tratta, dato che ha deciso di non proseguire la sua avventura dopo che al televoto il pubblico lo aveva eliminato: ma in realtà la votazione non era per andare a casa, bensì per approdare nella Parasite Island, dove le condizioni di sopravvivenza sono piuttosto estreme.

Guglielmotti non se l’è sentita di affrontare una situazione del genere e ha preferito ritirarsi. Anche se adesso ha voluto fare una precisazione: “Io non mi sono ritirato dall’Isola dei Famosi, semplicemente ho rispettato la decisione del pubblico che purtroppo ha scelto di rimandarmi a casa”. Anche se poi il visconte ha ammesso di essersi reso subito conto che quello non era il posto adatto a lui: “Quando sono approdato a Parasite Island mi sono fatto convincere da Ilary. Tuttavia, quando il collegamento era già chiuso, ho appreso cosa significasse restare e non me la sono sentita poiché non ero più dello spirito”.

Tra l’altro la Blasi è stata chiamata in causa da Guglielmotti anche in un secondo momento: “Ilary stessa mi aveva detto che avrei potuto andarmene quando volevo”. E il visconte l’ha presa alla lettera, decidendo di non trascorrere neanche un giorno intero sulla Parasite Island: “Ho voluto tenere fede a quelle che erano le mie motivazioni: rispettare la decisione dei telespettatori. E sulla base di questa scelta sono rientrato a casa”.

