Alessandra Ghisleri a Stasera Italia: "In quanti non vogliono più vaccinarsi", le prove del disastro europeo su AstraZeneca

A Stasera Italia, in onda su Retequattro e condotta da Barbara Palombelli, si parla della novità sul fronte vaccini. Nelle prossime ore infatti arriverà in Italia un milione di dosi del vaccino di Pfizer e il governo è pronto ad aiutare le regioni che stanno avendo più difficoltà nell'organizzazione delle vaccinazioni e che procedono a rilento soprattutto sull'immunizzazione degli over 80, che è ferma al 40% circa del totale. L'esecutivo così prova ad imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale anche se sembra ormai chiaro che non verranno mantenute le previsioni indicate nel piano del ministero della salute per il primo trimestre: entro fine marzo l'Italia disporrà infatti di 14 milioni di dosi, quasi un milione e settecentomila in meno di quanto previsto.

E proprio di questo argomento ha parlato l'ospite del talk di Retequattro, Alessandra Ghisleri. "Gli italiani si sentono smarriti, hanno ricevuto una marea di informazioni, ma lo stop and go su AstraZeneca ha provocato paura. Fino a 9 marzo un buon 80% delle persone era convinto di vaccinarsi. Ad oggi, dopo una decina di giorni, la fiducia sulla vaccinazione è calata del 5%. Al primo posto tra i vaccini preferiti dagli italiani è Pfizer, all'ultimo posto c'è AstraZeneca, superato anche da Reteira. Il dato vero è che questa comunicazione ha spaventato gli italiani. Adesso è necessario ricostruire una spinta motivazionale. Ad ogni spinta infatti corrisponde un buon esito del successo di questa operazione", spiega la Ghisleri.

