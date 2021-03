Dayane Mello, dopo il Grande Fratello Vip l'esordio in tv: che programma le danno

23 marzo 2021 a

Dayane Mello, dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, è alla ribalta sia per il suo rapporto con Rosalinda Cannavó sia per lo scontro con Francesco Oppini. La Mello si è confessata in una intervista al settimanale Confidenze, e ha rivelato una indiscrezione molto interessante su quello che farà a livello professionale: "Nel mio futuro c'è un progetto: un programma per la tivú che è ancora top secret. Inoltre mi piacerebbe lavorare per una rete brasiliana".

Lo scopriremo. Ma Dayane Mello ha aperto anche una parentesi sulla sua vita sentimentale e, in particolare, a Confidenze ha raccontato di credere ancora fortemente nell’amore, ma che per adesso non c'è nessuno che le fa battare il cuore. "L’amore? Ci credo sempre, ma non lo cerco", ha detto. "Preferisco sia lui a trovare me". Di sicuro Dayane è molto appagata da sua figlia, la piccola Sofia, che ha avuto con il modello Stefano Sala, che si sta godendo dopo tanto tempo in cui sono state distanti.

Dayane Mello, nonostante il grave lutto che l'ha colpita durante il Grande Fratello, la morte di suo fratello Lucas, è comunque riuscita a dare il meglio di sé nella casa e a costruire rapporti stabili come per esempio con Rosalinda Cannavó. Proprio sulle amicizie fatte dentro il realit, Dayane ha detto: "Con Samantha De Grenet é nato un rapporto chiaro e lineare. Ma anche con Carlotta Dell’Isola e Sonia Lorenzini. E, naturalmente, Rosalinda Cannavò. Le voglio molto bene e per lei ho provato un affetto forte che resta, al di lá dei contrasti“.

