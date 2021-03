Pomeriggio 5, Dayane Mello e Leonardo Di Caprio? In mare questa "cosina": foto pazzesche, ormone impazzito

25 marzo 2021 a

a

a

Dayane Mello, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, parla del suo rapporto con Leonardo DiCaprio, dopo che in rete erano circolate foto di loro due paparazzati insieme al mare. “Sono foto vecchie. Era forse il 2013. Leo lo conosco da tantissimo tempo, da quando avevo 19 anni. Abbiamo fatto mille feste insieme, ci siamo divertiti tantissimo. Ma siamo solo amici, non c’è mai stato nulla fra di noi”, ha spiegato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Mario Ermito confessa di aver scritto a Dayane Mello: "Sapete come mi ha risposto?"

“Quindi hai la fortuna di avere Leonardo DiCaprio come amico..” gli chiede così incuriosita la d’Urso e Dayane Mello annuisce semplicemente, senza mostrare particolare entusiasmo. Infine, cambiato discorso, la 32enne brasiliana racconta sia della sua infanzia povera, trascorsa tra mille difficoltà, costretta a vivere in una capanna tra sporcizia e pidocchi e a procacciarsi il cibo rubando, insieme ai suoi fratelli.

"Come le ho beccate in magazzino". Rosalinda-Dayane Mello, roba molto spinta lontane dalle telecamere: dettagli pazzeschi

Per poi raccontare invece della sua maturità dorata, una volta divenuta una modella famosa e super pagata, tra lusso, feste e jet set. Riuscendo a mantenere la giusta distanza da tutto ed ecco allora spiegata anche la semplicità del racconto di una amicizia con un divo di Hollywood come se fosse uno qualunque. "Insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”, racconta ad una incredula d'Urso nel pomeriggio di Canale 5, la sua versione dell'amicizia con il premio Oscar. La domanda però sorge spontanea. Voi ci credereste che tra due così non sia mai successo nulla?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.