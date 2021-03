Mattino 5, svolta osè. I rapporti intimi di Ubaldo Lanzo all'Isola dei Famosi. Federica Panicucci in imbarazzo

26 marzo 2021 a

a

a

Risvolto osè nella seconda parte della puntata di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci andata in onda questa mattina 26 marzo. Nell'ultimo blocco si è parlato solo dell’Isola dei Famosi. E ad un certo punto la conduttrice ha chiesto ai suoi ospiti un commento sul fatto che il cromatologo Ubaldo Lanzo abbia confessato di non avere rapporti intimi con un'altra persona da oltre 28 anni. Emanuela Tittocchia ha quindi preso le parti del cromatologo e ha confessato che anche a lei è capitato di non avere rapporti intimi per anni: “Non sono un’appassionata di quello…". Al contrario, Miriana Trevisan, imbarazzata, ha ammesso: "Io da brava scorpioncina invece mi piace tanto…".

"Quei due naufraghi...". Clamoroso all'Isola: Ilary Blasi presa in giro, votazioni truccate? Un collegamento inquietante (e inaspettato)

E visto che le risatine non mancavano la Panicucci è stata costretta a intervenire: "Ci tengo a precisare che non sto indagando sulle vostre abitudini… Per carità, lungi da me". Ma gli ospiti hanno continuato a ridere di gusto. Quindi la Panicucci ha sottolineato che ovviamente la confessione di Ubaldo Lanzo a L’Isola dei Famosi sulla sua castità ha fatto parecchio discutere: "E’ stata una dichiarazione che ha lasciato un po’ tutti così… Volevo semplicemente chiedere una vostra opinione".

"Non dormo più la notte, mi buca il cervello". Rita Dalla Chiesa, il dramma del coronavirus: una rivelazione sconvolgente

In realtà, la maggioranza degli opinionisti ospiti di Mattino 5 si sono detti piuttosto perplessi su questa confessione di Ubaldo Lanzo sulla quale nutrono forti dubbi. Forse il cromatologo lo ha detto solo per far parlare di sé. Non ci crede di certo Arianna David secondo la quale è "impossibile perché ride troppo". E ancora: "Non riderebbe così se non lo facesse da tanti anni…", ha commentato. Altra occasione per far ridere tutti in studio. Del resto quando si scivola su questi argomenti osè...

Amici o Sanremo? Maria De Filippi, colpaccio storico: chi arriva al Serale, apoteosi a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.