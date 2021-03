Mattino 5, la gaffe di Francesco Vecchi: "Fammi andare da questo...". In diretta, imbarazzo generale

26 marzo 2021 a

a

a

Al timone della puntata di venerdì 26 marzo di Mattino 5 c’era Francesco Vecchi, che ha fatto un po’ rimpiangere Federica Panicucci rendendosi subito protagonista di una gaffe piuttosto curiosa, che ovviamente ha fatto il giro del web ed è divenuta virale sui social in men che non si dica. Tutto è partito quando il conduttore ha aperto il collegamento con l’inviato Mastroianni, che si trovava in una fabbrica per fare un appello al mondo dell’artigianato bolognese.

"Mi piace tanto". Proprio quello: sesso e castità sull'Isola dei famosi, Federica Panicucci in enorme imbarazzo: la svolta osè a Mattino 5

“Fammi andare da questo ragazzo che è con Mastroianni. Per me dovrebbe diventare l’influencer di tanti giovani”, ha dichiarato Vecchi. L’inviato di Mattino 5 è però stato costretto a correggerlo, non senza una punta di imbarazzo: “Intanto si chiama Maura, è una ragazza e ha 30 anni”. A questo punto il conduttore della trasmissione è apparso evidentemente dispiaciuto per la gaffe: “Chiedo scusa, con la mascherina non l’ho riconosciuta”.

"Cosa c'è dietro la crisi di pianto". Daniela Martani, Isola dei famosi piccante: maliziosissimo sospetto dall'Honduras

Un errore che può capitare, dato che Vecchi non era facilitato neanche dal taglio di capelli corto della ragazza, che poi ha raccontato la sua storia, iniziata di recente, dato che lavora per quell’azienda dallo scorso gennaio. Ovviamente il web e il mondo dei social non hanno perdonato Vecchi, che è diventato virale col suo video in cui commette un errore di sesso nel presentare la persona intervistata dal suo inviato.

"Ilary Blasi? È stata...". Panicucci lo ammette in diretta: scoppia un grosso caso all'Isola dei Famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.