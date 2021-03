Verissimo, "prima volta in assoluto". Dalla Camera dei deputati al salotto di Silvia Toffanin, chi arriva in studio

26 marzo 2021 a

Una primissima volta per Maria Elena Boschi che, nella puntata del 27 marzo sarà ospite di Silvia Toffanin. La deputata di Italia Viva si racconterà senza peli sulla lingua a Verissimo, dove senz'altro al centro ci sarà Giulio Berruti. I due, ormai coppia fissa, sono da tempo al centro del gossip e, una volta per tutte, la Boschi avrà la possibilità di rivelare succulenti retroscena. Oltre quelli raccontati dal bell'attore proprio nello studio di Canale 5.

Nell'appuntamento di sabato non ci sarà solo la capogruppo di Iv alla Camera, ma anche - tra gli altri ospiti - Michelle Hunziker e Noemi. Quest'ultima, reduce dal successo di Glicine, commenterà con la Toffanin il cambiamento – sia fisico che mentale – vissuto nell’ultimo periodo. “Sono partita da me, dalla mia testa e dalla voglia di fare chiarezza e di mettermi a fuoco come artista e come persona – aveva raccontato all’AdnKronos, in occasione di Sanremo 2021 -. Mi sembrava di aver perso la messa a fuoco su di me, sul mio corpo, e sono ripartita dal mio equilibrio mentale, cercando di capire cosa volevo cambiare. Vai bene se vai bene a te. C’è il diritto di sentirsi bene nel nostro corpo, l’importante è che la nostra testa sia pulita ed equilibrata”.

Attesissimo anche Daniele Scardina, ex compagno di Diletta Leotta e concorrente di Ballando con le Stelle. Per l'occasione il pugile parlerà della sua carriera, ma soprattutto dell’amore. Dopo un intenso anno insieme infatti la conduttrice e lo sportivo si sono separati e oggi lei è legata a Can Yaman, sulla cui storia non mancano i dubbi dei più maliziosi. In molti infatti sono d'accordo nel credere sia tutta una messinscena, anche se diverse indiscrezioni vedono i due più uniti che mai tanto da fare il grande passo. Insomma, parola all'ex della Leotta.

