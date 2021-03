Verissimo, "anche tu sei...". Clamorosa gaffe di Noemi su Pier Silvio Berlusconi, attimi di gelo da Silvia Toffanin

27 marzo 2021 a

A Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, nella puntata di sabato 27 marzo ecco Noemi. La cantante si confida, parla del momento di profonda crisi personale vissuto nei mesi scorsi, da cui ora si è però ripresa. Adesso è in forma smagliante, meravigliosa. E nel corso della chiacchierata con la Toffanin, Noemi ha parlato anche del rapporto di coppia con il marito, Gabriele Greco, noto musicista e insegnante di musica.

Ed è stato proprio mentre parlava degli affari di cuore che Noemi è incappata in una discreta gaffe con la padrona di casa. Ma procediamo con ordine. Greco e Noemi stanno insieme dal 2008, dunque il matrimonio nel 2018, celebrato il 20 luglio a Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina. "Mio marito mi è stato molto vicino… è stato anche molto contento perché adesso mi vede contenta", ha spiegato la cantante, che ha aggiunto che Gabriele, quando lei ha avuto una crisi personale, "si è fermato ad aspettarmi".

E ancora, parlando del suo momento buio, Noemi ha ammesso che ebbe anche delle ripercussioni sulla coppia. Insomma, andarono in crisi, o meglio andò in crisi "il progetto comune di vita". E come si esce da queste situazioni? "Bisogna allenarsi ad ascoltare l'altro", ha detto Noemi. E a questo punto, la gaffe. A bruciapelo, rivolgendosi alla Toffanin, ha affermato: "Anche tu sei sposata". Attimi di gelo. Come è noto, infatti, la Toffanin non è sposata con Pier Silvio Berlusconi, la coppia non ha mai pensato al matrimonio. Così, dopo qualche secondo di imbarazzo, la conduttrice ha rotto il ghiaccio: "Non sono sposata... però sì vabbè, è come se lo fossi". E Noemi: "Dai, vivi in coppia, quindi devi ascoltare e capire anche tu...". Cala il sipario.

