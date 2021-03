Amici, Pio e Amedeo umiliano gli ospiti della De Filippi: "Ma dove li hai presi? Stai alle pezze", gelo su Canale 5

28 marzo 2021 a

a

a

Per la seconda settimana consecutiva, ad Amici Serale, nel corso delle battute finali del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, a tenere banco ci pensano anche Pio e Amedeo, che calcano il palco con la loro satira irriverente e senza alcun tipo di pelo sulla lingua. I due, nella puntata precedente, erano stati protagonisti di una polemica con Belen Rodriguez. E, non paghi, anche nella puntata di sabato 27 marzo sono tornati all'attacco prendendo di mira persone presenti in studio.

"Non si può". Maria De Filippi scappa, gli ospiti costretti a fermarla: in studio la più terrificante delle paure. Ed è subito panico generale

In particolare, Pio e Amedeo hanno sfottuto con toni non certo gentilissimi la giuria di Amici. Rivolgendosi alla De Filippi, hanno detto: "Ma dove l'hai presa, all'Eurospin?". Dunque il duo comico ha ricordato come negli anni passati ci fossero Ricky Martin e John Travolta, insomma nomi di altro calibro. "Stai alle pezze", hanno aggiunto irriverenti rivolgendosi sempre a una divertiti De Filippi.

Amici o Sanremo? Maria De Filippi, colpaccio storico: chi arriva al Serale, apoteosi a Mediaset

Quindi Pio e Amedeo hanno nuovamente colto l'occasione per autopromuoversi, ricordando il loro ultimo progetto: sta per partire Felicissima Sera, il nuovo programma Pio e Amedeo, dal 16 aprile. La prima ospite? Maria De Filippi, ovviamente, alla quale hanno detto di non cercare delle scuse e di prepararsi per tempo. Già, la De Filippi è sempre impegnata, ma ha garantito a Pio e Amedeo che sarà presente alla prima puntata della loro nuova trasmissione.

La dura legge di Maria De Filippi: terrore in Rai, una scelta estrema per Carlo Conti. L'indiscrezione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.