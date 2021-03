Domenica In, incrocio pericolosissimo per Belen Rodriguez: in quello studio... panico da Mara Venier

28 marzo 2021 a

Oggi, domenica 28 marzo, andrà in onda su Rai 1 la 29esima puntata stagionale della Domenica In di Mara Venier, programma di enorme successo che continua a tenere compagnia agli italiani al tempo del coronavirus. L'appuntamento è come sempre alle 14 sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. E la puntata inizierà con un punto su pandemia e vaccino affidato agli esperti, ormai una consuetudine: tra gli ospiti anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario M5s alla Salute.

E ancora, sempre nel segmento dedicato al virus, ecco Francesco Vaia dello Sallanzani. Ma anche Katia Ricciarelli, che è in attesa di fare il vaccino. Ancora una volta, ci sarà in collegamento anche Alessandro Sallusti, il direttore de Il Giornale.

Ma l'ospitata più attesa di questa puntata di Domenica In, probabilmente, è quella di Belen Rodriguez, che si racconterà in una lunga e intima intervista alla Venier. La meravigliosa showgirl argentina è in dolce attesa di una bimba che si chiamerà Luna Marie. E Zia Mara indagherà su come sta procedendo la gravidanza. E ancora, si parlerà del rapporto tra Belen e il suo compagno, Antonio Spinalbese. Confessioni intime, a cui Belen si presterà in uno studio dove tra gli ospiti (quasi) fissi c'è Stefano De Martino, lo storico ex dell'argentina e padre del suo primo figlio. Con Stefano, però, come è noto la storia è finita malissimo. Ovviamente, oggi De Martino non sarà in studio. Ma, forse, Belen percepirà la sua presenza...

