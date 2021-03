Isola dei Famosi, Miryea si trasforma in "Dea dell'amore": un look pazzesco, vietata ai minori

28 marzo 2021 a

"Sono la dea dell'isola, realizzerò i vostri desideri”: l'ex Pupa Miryea, ora naufraga dell’Isola dei Famosi, sfila in mezzo agli altri concorrenti agghindata con foglie, rametti e altri elementi naturali trovati sulla spiaggia. Solo per i suoi compagni di avventura, l’ex Pupa si trasforma nella dea dell’amore e della sensualità, promettendo di esaudire tutti i loro desideri.

Così facendo, Miryea ha contribuito a strappare un sorriso agli altri naufraghi. La ballerina e showgirl Angela Melillo, in particolare, ne ha approfittato per chiedere alla “divinità” di usare tutto il suo potere per aiutare l’amica Daniela Martani a trovare un fidanzato. Lei, comunque, ha già le idee chiare al riguardo: “Almeno vegano e poi le classiche cose: bello, simpatico, intelligente, sensibile, onesto e sincero. E poi che sappia rifare i letti e pulire a terra".

Un uomo difficile da trovare, insomma, anche se la Melillo ha voluto darle un po’ di speranza: “Io l'uomo perfetto l'ho trovato. Anche senza motivo, lui viene e mi porta fasci di rose. Fidati le cose belle arrivano, non smettere mai di crederci". Una confidenza che ha spiazzato l’ex gieffina: “Mi è venuto un po' da piangere", ha ammesso e poi con ironia ha lanciato un appello ai telespettatori: "Io sono qua, se volete mandate qualche curriculum".

