Non è l'Arena, Massimo Giletti furioso con Aifa: "Non rispondono alle domande, scappano come i Casamonica"

28 marzo 2021

Un duro sfogo quello di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. Il conduttore ha perso la pazienza con l'Aifa, l’agenzia regolatrice del farmaco in Italia che, a suo dire, si sarebbe rifiutata di rispondere alle domande dei giornalisti della trasmissione. "Ho detto ai miei che i programmi si devono valutare in base ai rifiuti che ottengono e non in base agli ospiti che hanno. Più rifiuti hai, meglio è, vuol dire che stai facendo un buon lavoro – ha continuato Giletti -. Ma ribadisco: è inaudito che non si risponda a delle domande vere”.

All’inizio del programma, il conduttore ha parlato del caos che nei giorni scorsi ha condizionato la campagna vaccinale. In particolare ha ricostruito quanto è accaduto nei confronti del vaccino Astrazeneca. Prima, infatti, è stata fissata un'età delle persone a cui il farmaco poteva essere somministrato, poi quell'età è stata cambiata. E infine la decisione che ha condizionato e condiziona ancora oggi molti italiani: lo stop del vaccino per alcuni giorni.

Nel corso della trasmissione sono state messe in dubbio alcune decisioni dell’Aifa. Che, tra l’altro, si sarebbe rifiutata di rispondere alle domande di Giletti. “Non sanno come rispondere e scappano come i Casamonica, qui stiamo parlando di pandemia”, ha sbottato il conduttore.

