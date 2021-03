Isola dei Famosi, li vogliono far "schiattare" di fame? Indiscrezione pazzesca: a cosa costringono i naufraghi

29 marzo 2021 a

a

a

Siamo (già) arrivati nelle puntate calde dell'Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5. La trasmissione doveva concludersi a maggio 2021, secondo le prime voci che hanno iniziato a circolare. Stando allo spoiler di Tommaso Zorzi, il reality dovrebbe terminare il 2 giugno. Tuttavia, l'indiscrezione è ancora da prendere con le pinze, dato che la trasmissione condotta da Ilary Blasi va in onda il lunedì e il giovedì, e quindi il vincitore dovrebbe essere proclamato, secondo i calcoli, lunedì 7 giugno. Nel frattempo, Gossip e Tv svela alcuni retroscena sul cast. Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv ha fatto trapelare i nomi di alcuni nuovi concorrenti del programma. Insomma, in ogni caso i naufraghi saranno costretti a fare la fame a lunghissimo: almeno altri due mesi.

"Perché devo chiederle scusa". Struggente Elisa Isoardi, la dolorosa confessione su sua madre: ciò che non aveva mai detto

Tra questi spuntano Emanuela Tittocchia e Giorgio Manetti. Signoretti ha svelato in una diretta Instagram che nelle prossime settimane entreranno in gioco altri quattro o cinque naufraghi, che si uniranno all'Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Emanuela Tittocchia, attrice e volto storico di Cento Vetrine, dovrebbe essere la prima ad aggregarsi al gruppo, ma la conferma arriverà soltanto nelle prossime ore, una volta che tutti avranno superato le visite mediche obbligatorie prima di partire per l'Honduras. Opinionista di Mattino Cinque, condotto dalla Panicucci, Emanuela Tittocchia può vantare una certa esperienza in ambito televisivo.

Ultima conduzione a Striscia? Francesca Manzini, crisi di pianto: spunta un video clamoroso dietro le quinte | Guarda

Sono invece mesi che Giorgio Manetti viene accostato all'attuale edizione dell'Isola , e questo sembra essere il momento più propizio per la sua partecipazione. Tuttavia, l'ex trono Over di Uomini e Donne, si è confidato in una recente intervista, dichiarandosi deluso del reality. Ha denunciato una sorta di complotto che non riesce a spiegarsi a pieno e ha scagliato alcuni pesanti critiche sull'organizzazione del programma. Si è persino pentito di aver declinato l'invito di Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip. Attenderemo con scrupolo gli sviluppi della situazione per capire un suo eventuale ruolo in questa quindicesima edizione dell'Isola.

Isola dei Famosi, bomba dalla Spagna su Valeria Marini: una novità clamorosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.