Che tempo che fa, Christian De Sica e la morte della sorella: "Non se ne è neppure resa conto", un racconto straziante

Per Christian De Sica è stato un momento molto difficile. L’attore romano ha perso sua sorella Emilia (nata dal primo matrimonio del grande Vittorio De Sica). “Non ha sofferto per fortuna, non si è neanche resa conto. Era molto simpatica e gentile”, racconta da Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella toccante intervista trasmessa nell'edizione di sabato 28 marzo della puntata in onda su Rai 3.

Ora, però, De Sica è pronto a tornare in tv con uno show in onda dal 3 aprile su Rai 1. “In una serata tra amici canterò”. E’ sempre più vicina la messa in onda di Una serata tra amici. Attraverso queste canzoni andrò a ripercorrere la mia vita e tanti momenti salienti”, racconta a Che tempo che fa.

La vita di De Sica, eccellente figlio d’arte, è stata comunque scandita da sacrifici su sacrifici fino al raggiungimento del successo. “Ho vissuto per due anni a Parigi”, racconta a Fazio. Anche il figlio di De Sica, Brando, è un affermato regista. Una volta disse: “Il mio sogno sarebbe uno. Poter scrivere, qui si fa cinema dal....”. Un sogno che si è realizzato nel segno della continuità. De Sica, invece, è tornato al cinema a Natale con Boldi (nonostante la chiusura delle sale). Il film “Natale su Marte”, per la prima volta nella storia sulle piattaforme digitali.

