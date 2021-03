Isola dei Famosi, il momento drammatico di Valentina Persia: "Depressione, la paura di non farcela". Terrore al reality

30 marzo 2021 a

È nota soprattutto per le sue barzellette, ma dietro le battute della comica Valentina Persia si nasconde un grande dolore. Ne ha parlato lei stessa con Ilary Blasi durante la diretta dell’Isola dei famosi. La Persia, infatti, è una dei naufraghi di questa edizione del reality. Nel corso del programma, la comica ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua e soprattutto di non avere paura dei confronti.

Durante la puntata andata in onda ieri Valentina ha rivolto un pensiero ai suoi due figli: “Sono diventata mamma da grande, a 43 anni, e li cresco da sola. Ho avuto una brutta depressione post parto, avevo tanta stanchezza e paura di non farcela. Io ho bisogno di essere qui perché è il mio lavoro, ho paura di fargli mancare qualcosa, ma io li amo tanto”.

Confessando il suo dolore, la Persia è poi scoppiata in lacrime: “La notte è il momento più brutto, perché mi avevano promesso che si sarebbero addormentati con dei cuscini che avevo disegnato io, mi hanno detto prima di partire che gli mancavo tanto e che sentivano il mio profumo. I miei bimbi hanno 6 anni, Carlotta e Lorenzo, ma se sono qui è soprattutto per loro e per noi”. La comica, comunque, ha detto di non sentirsi in colpa, anche se i momenti difficili non mancano: “A volte ho dei flash come se stessi togliendo tempo a loro, ma so che stanno bene e che mi amano. Voglio dire grazie a mia mamma che ha 86 anni e che mi ha permesso di essere qui. Grazie mamma”.

