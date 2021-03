L'Eredità, il concorrente sbaglia di proposito, Flavio Insinna resta senza parole

30 marzo 2021 a

Questa settimana a L’Eredità si sfidano solo i campioni che hanno vinto nelle puntate precedenti. Al quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, infatti, si gioca solo per beneficenza e per devolvere l’intero montepremi ad associazioni e organizzazioni che si occupano dei meno fortunati. Tra i concorrenti in gara nell’ultima puntata andata in onda, ci sono stati anche Gabriele e Fiorella.

I due ex veterani si sono sfidati in un duello a eliminazione diretta. A entrambi si chiedeva di indovinare una lista di parole attraverso un piccolo indizio e con l’aiuto di lettere che comparivano pian piano. Quando Flavio Insinna ha chiesto a Gabriele: “Rigido, per nulla agile. Con la L”, l’ex campione ha risposto di proposito in maniera sbagliata: “Io”. Una battuta che ha divertito tutti in studio.

Alla fine, però, rispettando i tempi del gioco, Gabriele è riuscito a dare la risposta corretta: “Legnoso”. È stato proprio lui, infatti, a spuntarla sulla sfidante al termine del duello. Alla ghigliottina però è arrivata un’altra concorrente, Adenia, con la cifra di 210mila euro, poi dimezzata diverse volte, fino ad arrivare a 52.500 euro. Le parole del giorno erano "tenere, cassa, conti, caffè, tempo". Ma la risposta fornita da Adenia, “fondi”, si è rivelata sbagliata. Quella corretta era “sospeso”.

