L'eredità. Flavio Insinna ascolta sconcertato. La campionessa Adenia in tilt: "Mi si è ristretto", disastro in studio

Adenia, nuova campionessa de L’Eredità, ha giocato alla ghigliottina nella puntata di martedì 30 marzo. La donna, come è avvenuto nei giorni scorsi, partecipa come altri ex campioni che in passato hanno vinto e in queste settimane sono tornati per giocare per beneficenza con Flavio Insinna. Adenia, però, non ce l’ha fatta: alla ghigliottina non è riuscita ad indovinare la risposta corretta, spiegando di essersi emozionata e di essere andata, quindi, fuori strada durante i suoi ragionamenti.

"Devo dire la verità: sono molto emozionata, perciò il campo visivo del pensiero, diciamo, mi si è ristretto", si è giustificata. Flavio Insinna le ha subito risposto: “Bellissimo che tu sia qui a giocare per gli altri” e vedendola in difficoltà, l'ha rassicurato dicendole: "E’ bellissimo che tu stasera sia qui a giocare non per te ma per un’idea di solidarietà".

Insinna ha continuato a lodare la concorrente: “E’ molto bello anche che tu sia emozionata come se questa fosse la tua ghigliottina da un milione di euro” ha aggiunto facendo fare un applauso alle poche persone presenti in studio. Alla fine però la nuova campionessa de L’Eredità non ce l’ha fatta a vincere alla ghigliottina: ha dato infatti ‘FONDI’ come risposta, ma la parola che l’avrebbe fatta vincere era ‘SOSPESO’; i cinque indizi a disposizione erano invece ‘tenere’, ‘cassa’, ‘conti’, ‘caffè’ e ‘tempo’. Non ha potuto donare al Progetto Arca, quindi, i 52.500€ in palio, ma potrà ritentare la fortuna questa sera, se riuscirà a difendere il titolo di campionessa de L’Eredità.

