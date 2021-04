CartaBianca, "non ha deciso la Berlinguer". Andrea Scanzi silurato, bomba di Dagospia: perché ha mentito in tv

01 aprile 2021 a

“Non è stata lei a decidere la sospensione”. È la bomba lanciata da Dagospia su Bianca Berlinguer, che nel corso dell’ultima puntata di CartaBianca in onda su Rai 3 si è assunta la responsabilità della scelta di lasciare a casa Andrea Scanzi. In realtà la decisione le è stata imposta dall’alto, su questo Dagospia non ha dubbi: anche perché altrimenti non avrebbe avuto senso che la Berlinguer fosse l’unica ad aver offerto a Scanzi la possibilità di replicare nella sua trasmissione alle accuse di aver saltato la fila per fare il vaccino.

Tra l’altro sempre Dagospia nelle ore precedenti si era chiesto come mai la Rai ha impiegato così tanto tempo per sospendere il contratto del giornalista del Fatto Quotidiano dopo le polemiche infuocate sulla sua vaccinazione: “Perché Rai 3 - era stata la risposta - dove il ‘caregiver di se stesso’ pascola in zona Cartabianca, è presidiata dal direttore para-grillino Franco Di Mare”. Il quale avrebbe quindi provato a preservare Scanzi all’interno della trasmissione della Berlinguer, vendendo però stoppato dal Comitato etico, che si sarebbe scomodato perché “qualcuno nel Pd, molto vicino a Enrico Letta, ha fatto presente a Di Mare che il comportamento di Scanzi è stato ‘inqualificabile’”.

Eppure la Berlinguer si è addossata la responsabilità della sospensione di Scanzi: “Ho appreso che la Rai avrebbe investito il comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto”.

