L'eleganza della Polizia in zona rossa

Ieri, 1° aprile, è stata la ricorrenza del 40° anniversario di una legge che ha rifondato la Polizia di Stato, per cui la Polizia è diventata, attraverso un processo di smilitarizzazione, la prima forza di polizia civile ad ordinamento speciale. Sembrano cose da addetti ai lavori o da archivisti. No, perché dobbiamo sempre fare attenzione alle modifiche, ai cambiamenti, alla storia della Polizia di Stato come di qualunque arma tesa alla nostra difesa. In questi giorni di zone rosse e arancioni, abbiamo visto con quanta eleganza ma con quanta presenza la Polizia ha cercato di disciplinare gli ordinamenti del Governo.

