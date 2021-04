Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si cambia il costume: via quello intero, vai col bikini: Honduras, acqua bollente

02 aprile 2021 a

Elisa Isoardi è uno dei personaggi più carismatici e interessanti sbarcati in Honduras per questa edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. La conduttrice televisiva è anche uno dei nomi più conosciuti, dopo gli anni passati alla Prova del cuoco e la recente esperienza da concorrente a Ballando con le stelle. Curiosamente, però, nonostante sia una donna in gran forma e molto sensuale, la Isoardi finora era stata l’unica a indossare praticamente sempre un costume intero.

Stavolta ha ceduto anche lei e ha sfoggiato un bikini non adatto ai deboli di cuore, che ha messo in risalto tutta la straordinaria fisicità della Isoardi. Il cambio di costume le è costato una tintarella non proprio uniforme, ma con il sole dell’Honduras sarà questione di pochi giorni per rimettersi in pari. Probabilmente la scelta di sfoggiare il bikini da parte di Elisa si può leggere come una sua maggior confidenza con gli altri naufraghi e con la situazione in generale: pare infatti che si trovi sempre più a suo agio.

Anche se nel corso della puntata di giovedì è successo qualcosa che le ha fatto per un attimo sbarrare gli occhi, letteralmente: Fariba e Ubaldo hanno concluso il loro “esilio” a Parasite Island e si sono uniti al gruppo degli altri naufraghi, ma la reazione della Isoardi non è stata delle migliori. Le telecamere l’hanno infatti beccata con gli occhi sbarrati, ma lei non ha voluto dare spiegazioni: “Conosco già Fariba e Ubaldo? Non puoi farmi questa domanda, nemmeno con il senno di poi e chiudiamola qui”.

