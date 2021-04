L'Eredità, Flavio Insinna sconcertato dal gesto di Valentina: "Prima volta nella storia del programma". Ghigliottina, un disastro

02 aprile 2021 a

"Non è mai successo nella storia del programma". A L'Eredità, il quiz preserale di Rai1, il padrone di casa Flavio Insinna non nasconde lo sconcerto per il gesto "irrituale" della concorrente Valentina. Nel corso del torneo dei campioni, che devolve il montepremi della Ghigliottina in beneficenza, si arriva alla fase finale e la campionessa ha a disposizione le parole "vivere", "posto", "gioco", "rosa" e "bambini". In ballo ci sono ben 250mila euro, ma gli errori "ghigliottinano" il montepremi che scende fino a 62.500 euro. A questo punto, mana solo la parola chiave, ma Valentina sembra incerta. "Ci sto ancora pensando. Quando non giochi per te senti il peso. Ho cercato una parola che mi potesse accendere. Ho pensato a bambini e la parola che ho scelto è casa", ha spiegato allo scoccare del tempo. Come dire: si sbaglia più a cuor leggero se a rimetterci è la propria tasca. Tesi inusuale, non c'è che dire, anche se il ragionamento fa onore alla campionessa.

"La parola era favola - la gela Insinna -. Vivere una favola quando si è innamorati, un posto da favola, ogni favola è un gioco, favola rosa, una favola per bambini". La delusione di Valentina è evidente, e lei stessa non fa nulla per nasconderla: "Era facile, ci potevo arrivare". "È la prima volta da quando sono spettatore dell'Eredità che un campione dice 'era facile' - le riconosce, congedandola con l'onore delle armi -. Questo dà la misura della tua grandezza". E anche i telespettatori che come di consueto seguono il quiz in tempo reale sui social, ne apprezzano il comportamento.

