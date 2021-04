L'Eredità, "ma che ti ridi?". Guglielmo fa lo splendido, Flavio Insinna lo fulmina: poi... un finale impensabile su Rai 1

05 aprile 2021 a

Tutto come previsto? Siamo a L'Eredità, il quiz in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna, nella puntata di Pasqua, di domenica 4 aprile. Nel dettaglio, va in onda L'Eredità per l'Italia, uno speciale con i campioni del passato pensato per le festività e in cui l'eventuale vittoria nel gioco finale della Ghigliottina viene devoluta in beneficenza. E così, ecco che a Pasqua il campione Guglielmo riesce a sbancare: vince 25mila euro in gettoni d'oro, che si uniscono a quelli dei giorni precedenti, per un totale di 57.500 euro che finiscono alla fondazione Progetto Arca.

Guglielmo Moretti, dopo aver superato gli avversari al Triello, è approdato alla Ghigliottina. Le parole misteriose erano: gatti, linguaggio, re, porto e belga. E Guglielmo ha scritto come risposta "franco", anche se poi ha ammesso che inizialmente era indeciso tra "animale" o "animali", scelte per fortuna poi scartate. E mentre spiegava le ragioni per cui aveva scritto "franco", prima di scoprire che la risposta fosse corretta, Guglielmo rideva, forse certo di averla azzeccata. Tanto che Insinna lo ha gelato: "Ma che ti ridi?", una battuta in confidenza, tanto che il conduttore dice che tra lui e Guglielmo c'è un rapporto "come tra zio e nipote".

Quando Insinna ha confermato la bontà della risposta, il giovane campione ha improvvisato un balletto un poco grottesco. "Sei fantasticamente folle", ha affermato Insinna. Missione compiuta, proprio nel giorno di Pasqua: tutto come previsto? Già, perché se c'è un giorno in cui era giusto, scontato, quasi doveroso che all'Eredità si vincesse e si facesse beneficenza era proprio quello di Pasqua. Per inciso, Guglielmo non era sicuro del legame tra la parole "porto" e "franco", che non gli era venuta in mente. Insinna ha ricordato come "porto franco" sia un territorio extradoganale, mentre Guglielmo annuiva.

