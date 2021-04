Isola dei Famosi, "arrogante senza rispetto": Elettra Lamborghini picchia durissimo, qui esplode il reality

06 aprile 2021 a

a

a

A L’Isola dei Famosi è lite tra Gilles Rocca e Elettra Lamborghini, per l'atteggiamento aggressivo del primo nei confronti di Miryea Stabile. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha attaccato la Stabile, facendo arrabbiare Elettra Lamborghini. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Elettra ha spiegato che tra i concorrenti dell’attuale edizione succederanno casini e liti e su quanto accaduto tra Gilles e Miryea. Se ci fosse stata lei al posto della giovane influencer, avrebbe risposto a tono: “Mi è sembrata una mancanza di rispetto perché aveva un tono di superiorità poco simpatico. È stato arrogante, ma soprattutto lì sono tutti uguali e dovrebbero saperlo”.

"Scusami Mara, ma sto male". Paura a Domenica In: la Lamborghini si ferma e la Venier blocca l'intervista

La Lamborghini ha parlato di tutti i partecipanti all’Isola dei Famosi 2021. Gascoigne è quello che l’ha colpito, "fa ridere e tiene l’umore alto". Drusilla, invece, "è un tesoro con la sua timidezza". Vera Gemma, "a pelle mi è sembrata molto dura nel carattere". Non la convincono Beppe Braida, "non ha una identità definita" e Daniela Martani.

Dramma-Covid per Elettra Lamborghini, il caso che scuote Mediaset: salta tutto?

Racconta inoltre che, "con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi si sta trovando bene a lavorare. Le sembra di conoscere da una vita Iva, è molto carina e disponibile. Poi è emiliana come me e ho scoperto che non abitiamo molto distante. Con Zorzi, invece racconta, si conoscono da tanto e si sente a casa. Complimenti anche per Ilary Blasi, "è brava nel suo lavoro e non è una conduttrice che se la tira. Ciò che mi piace di lei è il suo essere genuino", conclude la Lamborghini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.