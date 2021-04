Isola dei Famosi, la vergogna di Angela Melillo: "Ecco il video che la incastra", cacciata a tempo record?

Francesco Fredella 07 aprile 2021 a

Un grosso caso scuote l'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Già, perché adesso Angela Mellillo rischia la squalifica. La del format Mediaset sembra che abbia infranto il regolamento proprio sotto al naso di Massimiliano Rosolino. Ci sarebbero dei video che la incastrano. Si parla di uscita immediata con tanto di rumorosa squalifica.

Ma cosa è accaduto? Angela Melillo ha stupito tutti con il ruolo di pacificatore del gruppo di naufraghi. I primi venti giorni sull’Isola sono stati difficilissimi: litigi per la fame e strategie. La Melillo, però, ha battuto tutti riuscendo a ottenere la collana di leader del reality-show. Per il suo altruismo, la ballerina romana è stata ribattezzata "suor Angela", ma qualcosa è andato storto.

La suora laica dell’Isola dimentica di lasciare la porzione di riso a Miryea Stabile. La Melillo si difende e dice di aver ceduto il suo pasto alla giovane naufraga. Ma Elettra Lamborghini non ci crede: una versione poco verosimile. Ed è caos. La Melillo, anche durante l’ultima puntata continua a fare gesti altruisti. Ma servono a poco. Potrebbe essere squalificata per un piatto di riso, per il suo gesto truffaldino che come detto sarebbe stato catturato anche da alcuni video.

E non solo. La squadra della ballerina vince la prova immunità. Premio: una fetta di lasagna. Ubaldo Lanzo non la mangia perché è allergico. Angela, quasi di nascosto, ne approfitta per passare un pezzo di lasagna ad Elisa Isoardi. Si attendono provvedimenti rigidi nei confronti della suora laica dell’Isola. Verrà eliminata? Sarebbe un vero colpo per la concorrente. Ma anche nei reality la legge è uguale per tutti. Un gesto di altruismo, come quello della lasagna, potrebbe creare un precedente inaspettato.

