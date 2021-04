Mattino 5, gelo su Denise Pipitone. "Scusatemi, ho detto una sciocchezza", Federica Panicucci blocca tutto

09 aprile 2021 a

Si continua a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa nel 2004 a soli 4 anni. Dopo la denuncia di una ragazza russa, Olesya Rostova, che ha raccontato in tv di essere stata rapita da piccola, si era riaccesa la speranza. Si pensava che potesse essere lei Denise. Poi il confronto tra i gruppi sanguigni ha dato esito negativo, portando così una nuova delusione a Piera Maggio, la mamma della Pipitone, da anni alla ricerca della figlia. Il legale della Maggio, Giacomo Frazzitta, è stato ospite di Federica Panicucci nella puntata di Mattino Cinque andata in onda oggi 9 aprile. L'avvocato, in particolare, ha lanciato delle accuse pesanti contro le forze dell’ordine, che avrebbero commesso diversi errori nell’indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone: “Ci sono molti responsabili morali nelle forze dell’ordine un po’ per sciatteria e un po’ per altri scopi. Hanno contribuito a non portare verso la verità".

A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha replicato: "Sono accuse importanti. Cose molto severe quelle che dice, avvocato”. Frazzitta, però, ha detto di sapere bene quel che dice. Nel corso della trasmissione, poi, il legale ha criticato alcuni programmi televisivi che in questi giorni hanno parlato dell'argomento, puntando il dito soprattutto contro chi ha dato false informazioni su alcune intercettazioni legate a questo caso. La Panicucci, che si è accorta di aver commesso a sua volta l’errore, ha dichiarato: "A proposito di questo punto ne approfitto per scusarmi. Chiedo scusa perché sicuramente ho sbagliato. Ne approfitto pubblicamente, ho detto una sciocchezza".

L'avvocato di Piera Maggio, inoltre, nei giorni scorsi si è collegato con la tv russa per scoprire in diretta i risultati dei test sulla Rostova. Proprio in quell'occasione Frazzitta ha attaccato il programma per aver trasformato una storia tragica in una sorta di reality show. A tal proposito la Panicucci ha detto: "Guardi avvocato, le dico che avevo preparato tante clip sul suo intervento nel programma russo, ma ho preferito andare oltre perché ormai quelle polemiche le ritengo chiuse".

