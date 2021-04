Chi l'ha visto, Federica Sciarelli criticata da Aldo Grasso: “Denise Pipitone? Pronta a tutto per l'audience”

09 aprile 2021 a

Il caso di Denise Pipitone ancora tiene banco dopo che la trasmissione russa “Lasciali parlare” ha allestito un indecente circo mediatico pur sapendo che in realtà Olesya Rostova non era la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Federica Sciarelli con Chi l’ha visto era stata la prima a rilanciare il caso, ricevendo anche parecchie critiche, dopodiché lo ha ripreso una volta che è stato chiaro a tutti che quella ragazza russa non fosse Denise. E lo ha fatto prendendo le distanze dal modo in cui i colleghi russi hanno trattato la vicenda.

Aldo Grasso ha però bacchettato la conduttrice di Rai3: “Per più di un’ora ha ricostruito la vicenda, con dovizia di particolari. Una troupe era nello studio di Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio che ha condotto le trattative, e da Mosca era collegato il corrispondente Marco Innaro che ha parlato di ‘una situazione indegna del dolore della mamma, dei genitori di Denise, ma anche del dolore di questa ragazza. Stritolata da un meccanismo infernale’”. Tutto giusto, se non fosse che l’editorialista del Corriere della Sera avrebbe preferito che la Sciarelli scegliesse un’altra strada, liquidando la questione in pochi minuti.

“Ecco la domanda di fondo - scrive Grasso - scegliere di raccontare nei dettagli questo reality non significa partecipare al circo mediatico? La logica del mostrare le immagini per deprecarle non è anche un mezzo per mostrare quelle immagini? Alla fine, c'è stato persino un video del conduttore che, in perfetto italiano, ha chiesto scusa. Per l'audience, i russi sono pronti a tutto”.

