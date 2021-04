Verissimo, da Tommaso Stanzani una rivelazione su Amici: "Inaspettata anche per i miei genitori"

09 aprile 2021 a

a

a

Si parla di Amici a Verissimo nella puntata del 10 aprile. Complice la presenza Tommaso Stanzani. Il ballerino, fra poco ospite di Silvia Toffanin, era uno dei più amati del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma nella terza puntata del Serale è stato eliminato. Un'uscita che ha preso tutti in contropiede. Anche per Stanzani stesso. “L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”, è quanto avrebbe detto stando alle prime anticipazioni.

"Ci hanno beccati". Tommaso Zorzi lo confessa alla Toffanin: cos'è successo davvero con Gabriel Garko

Non sono escluse sorprese. La Toffanin regalerà al ballerino tantissime emozioni, come suo solito. Non è escluso - spiega Gossip e Tv - che la sorpresa che la conduttrice ha riserbato per lui possa arrivare proprio dalla De Filippi. Oppure dalla sua maestra Alessandra Celentano. Lo scopriremo solo domani.

"Quella domanda a Giorgia Meloni...". Zorzi suda freddo dalla Toffanin: un caso scomodissimo su Canale 5

Per la Toffanin si tratta di un vero e proprio colpaccio, visto che è la prima intervista che il ballerino rilascia dopo la partecipazione ad Amici. L'eliminazione - è la promessa fatta da Stanzani .- non l'ha abbattuto. Dopo aver lasciato il pattinaggio per dedicarsi alla danza, nonostante i suoi genitori fossero contrari, il ballerino non ha alcuna intenzione di fermarsi al primo ostacolo.

"Ho assistito a due suicidi". Cala il gelo nello studio di Silvia Toffanin: un racconto drammatico (e pesantissimo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.