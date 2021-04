Verissimo, Alice Campello sconvolgente su Alvaro Morata: "Stava malissimo, un periodo complicato"

09 aprile 2021 a

a

a

Nuovo sabato, nuova puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin il 10 aprile Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, in compagnia proprio dell'attaccante della Juventus. Secondo le prime anticipazioni la coppia racconterà nel salotto di Canale 5 i momenti belli e quelli più brutti della loro lunga storia d'amore. In particolare di quell'infortunio subito da Morata nel 2018, che ha messo a durissima prova tutta la loro famiglia. "Non è stato facile… Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente”.

"Quella domanda a Giorgia Meloni...". Zorzi suda freddo dalla Toffanin: un caso scomodissimo su Canale 5

Una famiglia numerosissima quella del calciatore. Alice, nonostante la giovane età, è già mamma di tre splendidi bambini. Proprio la sua ultima gravidanza non è stata facile, visto il momento delicato che lei e il marito stavano vivendo proprio a causa dell’infortunio di Morata. Alice. "Ero incinta e ho passato un periodo molto complicato - ha spiegato alla Toffanin - sia durante la gravidanza che dopo il parto”. Non per questo però il marito non le è stato vicino. Anzi. I due che fanno sognare milioni di fan sui social e no, sono però una coppia normalissima: "Abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti".

"Ho assistito a due suicidi". Cala il gelo nello studio di Silvia Toffanin: un racconto drammatico (e pesantissimo)

Ospite della Toffanin anche Tommaso Stanzani, reduce da "un'eliminazione inaspettata da Amici". Sarà lui, ballerino amatissimo dal pubblico, a svelare tutti i retroscena del programma di Maria De Filippi. Insomma, la Toffanin non delude mai.

"Perché ho tagliato i capelli, a chi li ho donati". Francesca Michielin, rivelazione toccante alla Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.