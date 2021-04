Avanti un altro, Paolo Bonolis sfacciato: "No, sono abbastanza ricco". Battutaccia: ridicolizza il personal trainer

Francesco Fredella 12 aprile 2021 a

Arriva Elisabetta Gregoraci. Ed il pubblico di Avanti un altro, tornato su Canale 5 in prima serata, applaude. Parte la "ola" in studio per la bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ma Paolo Bonolis chiede a tutti di mantenere la calma. "Eh basta", urla ad Avanti un altro pure di sera. Elisabetta arriva in postazione quiz. Arriva un personal trainer fisicato che lascia tutti senza fiato: si occupa di Crossfit ed ha i muscoli praticamente ben in vista. Anche Cristiano Malgioglio non riesce a trattenersi (e lo ammette pure in diretta).

A questo punto Elisabetta stuzzica il padrone di casa. “Tu, Paolo, questi esercizi li fai a casa?”, domanda a Bonolis. Che improvvisa: “Io no, sono sufficientemente ricco per farlo fare a lui. Vanno in estasi i concorrenti: Bonolis subito si rivolge a Malgioglio che è sorride e con gli occhiali scuri di ordinanza cerca di rubare qualche sguardo per capire quanto fosse muscoloso il ragazzo in questione. Stessa cosa fa Matilde Brandi, che era in attesa del suo turno per entrare in gioco. “Lo amo”, dice riferendosi al ragazzo.

Gli ormoni, allora, sembrano volare in alto negli studi di Avanti un altro. Va in tendenza la scena e la risposta di Bonolis che, ancora una volta, dimostra di essere un grande improvvisatore. La trasmissione è tornata nella variante serale. Non è l'unica scena ad andare in tendenza. Poi ci pensa Malgioglio con la sua risata incontenibile a far parlare i social con l'aneddoto della scimmia e della banana: un must che rispolvera le scene della Malgy al Grande Fratello.

